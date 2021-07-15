"Тело разорвало пополам": человек, попавший под поезд в Киевском метро, умер

"Тело разорвало пополам": человек, попавший под поезд в Киевском метро, умер

По состоянию на 19:06 движение поездов восстановлено в обычном режиме.

Человек, который в четверг, 15 июля, попала под поезд на станции метро "Дарница" в Киеве, умер.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Все произошло на перегоне "Дарница"-"Левобережная" около 18:00. Попавший под поезд погиб. Известно, что тело разрезало пополам", — пишет издание.

Как сообщили "Сегодня" в полиции, погиб человек 1991 года рождения.

"Переходил пути в неустановленном месте и попал под поезд, его переехал. Его личность установлена. Он погиб от полученных травм", — рассказали в полиции Киева.

Читатель ТСН.ua прислал фотографию с места инцидента, на котором видно тело погибшего.

ТСН.ua

Обновлено: по состоянию на 19:06 движение поездов восстановлено в обычном режиме.

Напомним, из-за трагического инцидента в Киевском метро частично приостановили движение поездов. Поезда курсировали только по маршруту "Крещатик" — "Академгородок".

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