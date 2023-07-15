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Тело обнаружили в 12 метрах от берега: на Киевщине в реке Рось утонул 9-летний мальчик

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Тело обнаружили в 12 метрах от берега: на Киевщине в реке Рось утонул 9-летний мальчик

Вещи мальчика обнаружили на берегу реки Рось

Полицейские документируют последствия несчастного случая и выясняют обстоятельства трагедии.

На Киевщине в реке Рось водолазы обнаружили тело ребенка в 12 метрах от берега. Это был 9-летний мальчик, которого ранее разыскивали в селе Городище Белоцерковского района.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"15 июля в 16:50 полицейским сообщили об исчезновении ребенка. В последний раз мальчика видели вблизи реки Рось. Его вещи обнаружили на берегу. Одет в серые плавки", — ранее сообщили в полиции.

Полицейские документируют последствия несчастного случая и выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, под Киевом из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка. К счастью, малышка выжила, потому что упала на козырек цокольного этажа.

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Дата публикации
Просмотры
346
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