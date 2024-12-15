Тело обнаружили на кровати: на Киевщине заживо сгорел ребенок (фото)

Во время пожара в доме дети находились без присмотра взрослых.

В селе Володарка Белоцерковского района при пожаре погиб четырехлетний мальчик.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению пожара. Уже на месте происшествия соседи рассказали, что в доме могут находиться трое детей. Как выяснилось, мальчика 2019 года рождения, местные жители еще до прибытия спасательного подразделения обнаружили в дровнике. Старшая сестра находилась в школе", — говорится в сообщении.

Уже после того, как пожар был ликвидирован, спасатели на сгоревшей кровате обнаружили тело ребенка, 2020 года рождения.

Опекуном детей была бабушка. Она на несколько минут оставила малышей, чтобы сходить в магазин.

Напомним, на Днепропетровщине в огне заживо сгорела 4-летняя девочка.

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