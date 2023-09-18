Тело экс-главы Херсонской ОВА Лагуты нашли возле гаражей – полиция рассказала подробности

Тело бывшего главы Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуты обнаружили в Киеве возле гаражей 16 сентября. Перед этим жена Лагуты заявила о его исчезновении.

Об этом рассказала начальница отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис, пишет hromadske.

Жена Геннадия Лагуты 13 сентября обратилась в Соломенский участок полиции с сообщением об исчезновении своего мужа, жителя Херсонщины, бывшего чиновника.

А уже 16 сентября тело Геннадия Лагуты обнаружили в Соломенском районе возле гаражей.

"По этому факту было открыто уголовное производство по статье "преднамеренное убийство" с дополнительной квалификацией самоубийство. Сейчас идет досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии совершенного и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия", — добавила Гирдвилис.

Смерть экс-главы Херсонщины: что известно

17 сентября в Херсонской ОВА сообщили о смерти бывшего главы 49-летнего Геннадия Лагуты. Эту информацию также подтвердил депутат Сергей Хлань.

Неофициальная версия смерти Геннадия Лагуты – самоубийство

По неофициальной версии, Геннадий Лагут совершил самоубийство. Сергей Хлань заявил, что мужчину "довели до самоубийства".

"Он был главой областной администрации как раз в первый период вторжения. Это его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне, такие задачи не относились к моменту полномасштабного вторжения", — написал Хлань.

О версии самоубийства также заявил депутат Виталий Богданов. По его словам, Геннадий Лагута скончался в больнице, но перед этим его трое суток искали и нашли в парковой зоне Киева, после чего доставили в больницу.

"Правоохранители установили по камерам наблюдения, что таблетки приобрел лично в аптеке в большом количестве. Это не первая была попытка Геннадия …так однажды после неудачной попытки самоубийства он проходил лечение и именно в больнице он получил подозрение по двум статьям УК Украины. Остается еще очень много вопросов…", – рассказал Богданов.

Читайте также: