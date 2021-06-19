"Тела сильно раздавило": в Сети появилось видео с места смертельного ДТП с фурой в Киеве

Фура DAF насмерть сбила двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

В Киеве в ночь на субботу, 19 июня, на проспекте Николая Бажана неподалеку от станции метро "Харьковская" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом с места события сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что грузовой автомобиль DAF насмерть сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. По предварительной информации, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Они перебегали (проспект. — Ред.) с левой стороны, перешли одну часть, а на другой в левом ряду их сбила фура, — говорится в сообщении. — Тела сильно раздавило".

По данным очевидцев, примерно в 200 метрах от места аварии расположен подземный пешеходный переход.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители и следственно-оперативная группа.

Жуткое двойное Смертельное # ДТП # авария в Киеве на проспекте Желаемая от Вырлицы к метро # Харьковская: фура в левом ряду насмерть раздавил мужчину и женщину, Которые Пытались перебежать проспект. Традиционно, трагедия произошла неподалёку от подземного пешеходного перехода. Ждем детали. Полное видео в нашем канале телеграмм t.me/dtpkievua Опубликовано dtp.kiev.ua Пятница, 18 июня 2021

Напомним, что вблизи села Сапогов Борщевского района Тернопольской области за день до Рождества в 2018 году автомобиль на пешеходном переходе насмерть сбил 21-летнюю студентку Марьяну Якимчук.

После трех лет судебного процесса виновника ДТП приговорили к 7 годам лишения свободы, но в тот же день, услышав приговор, он бежал в Польшу.

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