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"Техника пожаротушения поражает": в метро Киева огонь гасили мокрой тряпкой (видео)

"Техника пожаротушения поражает": в метро Киева огонь гасили мокрой тряпкой (видео)

"Техника пожаротушения поражает": в метро Киева огонь гасили мокрой тряпкой (видео)

Киев Оперативный

На видео попал инцидент на станции метро "Золотые ворота".

В Киеве на станции метро "Золотые ворота" произошел пожар, который сотрудники решили потушить мокрой тряпкой. Наверное, огнетушителя, на станции не было.

Соответствующее видео обнародовал "Киев Оперативный".

"Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает. Киев, станция метро" Золотые Ворота ", — говорится в заметке под видео. 

На видео видно, что загорелся прибор под потолком метрополитена.

Раскаленный материал падал на пол вместе с огнем чуть ли не на головы пассажиров.

 

Сотрудник метро принес швабру с мокрой тряпкой и начал тушить пожар. В то же время поток людей через переход не прекращался. Работник метро, который мог пострадать, гасил огонь мокрой тряпкой около минуты.

Напомним, в киевском метро ученые нашли новые бактерии.