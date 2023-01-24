"Тебя целый день не было дома!": на Киевщине из-за ревности мужчина облил бензином женщину и поджег (видео)

Мужчина налил потерпевший бензин на голову.
В Киевской области из-за ревности мужчина облил бензином женщину и поджег. В состоянии тяжелого шока с ожогами головы, шеи, туловища и дыхательных путей 66-летнюю пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Покойного мужа друг, вместе голубями занимались... Мне это приятно? А где ты была? Может ты в постели с кем-то лежала?..." — пересказал мужчина разговор с сожительницей.
После этого злоумышленник пошел в гараж, взял бутылку с бензином, налил его женщине на голову и поджег.
65-летнего мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту покушения на умышленное убийство следователи начали досудебное расследование.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, две школы в Киевской области получили угрозу о теракте. Родителей и учителей просят быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах и посторонних лицах.
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