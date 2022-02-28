Театр им. Леси Украинки убрал из названия "русской драмы": Ткаченко призвал к подражанию

Театр им. Леси Украинки убрал из названия "русской драмы": Ткаченко призвал к подражанию

Министр культуры назвал такое решение театра правильным и долгожданным.

Коллектив решил сменить название Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки на Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

Об этом сообщили на официальном сайте театра.

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"В эти тревожные дни я убежден, что не может быть двух разных взглядов на то, что происходит сегодня в Украине. Не может быть двух разных взглядов и на официальное оформление уже давно созревшего в коллективе театра решения об изменении названия Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки", – заявил гендиректор – художественный руководитель театра Михаил Резникович.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал к наследованию примера.

"Вместе поддержим лайком правильное и долгожданное решение театра им. Леси Украинки. Работники столичного театра изменят название на Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. От меня и каждого украинца для них – три "да". Призываю всех следовать такому примеру!" – написал Ткаченко в Сети.

Он также сообщил, что основанием для официального изменения названия заведения в государственном реестре юридических лиц является приказ Минкульта о внесении соответствующих изменений в устав театра.

"Жду такого приказа от руководства и уже готов его подписывать", — добавил министр.