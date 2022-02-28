Театр им. Леси Украинки убрал из названия "русской драмы": Ткаченко призвал к подражанию

Министр культуры назвал такое решение театра правильным и долгожданным.
Коллектив решил сменить название Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки на Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.
Об этом сообщили на официальном сайте театра.
"В эти тревожные дни я убежден, что не может быть двух разных взглядов на то, что происходит сегодня в Украине. Не может быть двух разных взглядов и на официальное оформление уже давно созревшего в коллективе театра решения об изменении названия Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки", – заявил гендиректор – художественный руководитель театра Михаил Резникович.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал к наследованию примера.
"Вместе поддержим лайком правильное и долгожданное решение театра им. Леси Украинки. Работники столичного театра изменят название на Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. От меня и каждого украинца для них – три "да". Призываю всех следовать такому примеру!" – написал Ткаченко в Сети.
Он также сообщил, что основанием для официального изменения названия заведения в государственном реестре юридических лиц является приказ Минкульта о внесении соответствующих изменений в устав театра.
"Жду такого приказа от руководства и уже готов его подписывать", — добавил министр.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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