Тайная эвакуация министров: как чиновников вывозили из Киева в первый день войны

После начала полномасштабной войны Кабмин был разделен на две части.

Около 11 утра 24 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собрал по защищенной видеосвязи на селекторное совещание членов своего правительства.

Он заявил, что для сохранения управляемости страны Кабмин будет разделен на две части.

"Украинская правда" реконструировала события в Украине перед вторжением России.

Сначала Шмыгаль объявил список тех, кто должен остаться в Киеве: министры внутренних дел, здравоохранение, инфраструктура, энергетика, оборона.

Вторая, большая часть правительства, должна была в тот же день выехать специальным поездом в один из относительно безопасных западных регионов страны.

Министра развития громад и территорий Алексей Чернышев избрали ответственным за эвакуацию Кабмина.

Чтобы вывезти всех нужных чиновников, их семьи и документацию, Чернышев с Александром Кубраковым (министром инфраструктуры – ред.) договорились выделить сразу два отдельных поезда. Первый уезжал с Центрального вокзала Киева в 14:00, второй – в 16:00.

Куда ехал этот поезд

Для конспирации Чернышев проинформировал сразу несколько глав ОГА западных регионов, что к ним едет на эвакуацию Кабмин. Пока все готовятся, никто не знает, куда поедет правительство.

Не знали, куда едет поезд не только большая часть его пассажиров, кроме министров, но и машинисты. Им открывали маршрут короткой гонкой, просто говоря, что "сейчас – на такую-то станцию".

Чернышев по ходу добавил какие-то повороты на маршруте, чтобы их точно никто не выследил. Наконец, первый поезд так долго петлял, что его успел догнать второй эвакуационный состав, и они вместе доехали до станции Ивано-Франковск.

Напомним, в преддверии широкомасштабного вторжения РФ, 23 февраля, в Белом доме состоялась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с президентом США Джо Байденом. На нем американский президент прощался со всей Украиной.

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