Тату с куполами для свиньи: скандальный салон Lamarch залили краской, а полиция проверяет заявление об издевательстве над животным

Судя по всему, именно на хайп сделали ставку владельцы и администраторы Tattoo Lamarch Studio.
Одесский филиал скандального тату-салона Lamarch tattoo-studio, где заявили, что сделают огромную татуировку куполов свинье, залили красной краской. Также на пороге салона валяется разбитая урна.
Об этом сообщает Telegram-паблик "Реальный Киев".
Киевский филиал расположен на Троещине по адресу: улица Радунская, 8/13.
Реклама тату-салона Lamarch tattoo-studio с описанием поступка молодых людей появилась в киевских пабликах днем 8 декабря.
В постах было указано, что мастера тату якобы собираются набить купола свинье.
На фотографии рекламы были запечатлены сотрудники Tattoo Lamarch Studio и живая свинья. Также в руках парня было игрушечное животное, на спине которого можно разглядеть рисунок с куполами.
Судя по всему, именно на хайп сделали ставку владельцы и администраторы Tattoo Lamarch Studio, ранее заказывавшие распространение скандальных фото в разных сообществах в Телеграме. Так, в начале декабря в Сети распространялись фотографии маленького мальчика, которому якобы без разрешения родителей сделали большое количество татуировок.
В то же время полицейские Киева проверяют заявление об издевательстве над животным в тату-салоне.
Начато досудебное расследование.
"В Деснянское управление полиции поступило заявление по поводу жестокого обращения с животным. Для проверки сообщения на место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители предварительно установили, что сотрудники заведения для рекламы привезли свинью в салон и сделали фото, на котором якобы хотят сделать татуировку животному, а далее вернули животное владельцу. Чтобы выяснить, не нанесли ли действия сотрудников салона повреждений животному, полицейские внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными", — говорится в сообщении полиции.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного. Досудебное расследование продолжается.
Заявление в полицию написала организация UAnimals, занимающаяся защитой животных.
Напомним, в Украине вступил в силу закон №2351 по имплементации некоторых положений европейского законодательства в сфере охраны животного и растительного мира.
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