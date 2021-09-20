"Таскал за волосы и поцарапал ухо": в Киеве школьник обвиняет учителя в избиении

"Таскал за волосы и поцарапал ухо": в Киеве школьник обвиняет учителя в избиении

Дирекция с полицией выясняют обстоятельства конфликта.

В киевской школе разгорелся скандал, из-за которого учитель может потерять работу. В школе № 279 педагог якобы избил ученика. Родители возмущены ситуацией, а дирекция с полицией выясняют обстоятельства конфликта.

Об инциденте пишет "Вечерний Киев".

Как сообщает издание, 56-летний учитель трудового обучения в жесткой форме пытался проучить ученика.

Инцидент произошел 15 сентября, в школе № 279, что в Соломенском районе Киева. После уроков пятиклассник, 11-летний Матвей Гевельчук, пожаловался матери на то, что учитель трудового обучения таскал его за волосы, поцарапал ухо и толкнул. Школьник уверяет, что от толчка упал на пол и сильно поцарапал локоть.

"Свидетелями этого стали одноклассники сына. Я решила разобраться в ситуации и поговорила с учителем в тот же день. Он объяснил мне, что якобы ребенок придумал, что его избили, и все опроверг. Также учитель предположил, что, возможно, мой сын подрался с кем-то из сверстников на перемене", — комментирует ситуацию мама пострадавшего Светлана Гевельчук.

Директор школы №279 Леся Дорош подтвердила, что такой инцидент был. Об этом случае она узнала от классного руководителя ученика. Директор заверила, что сделает все возможное, чтобы сначала выяснить все обстоятельства конфликта и, если все подтвердится, наказать виновных.

Напомним, учительницу и по совместительству директора Полтавской школы в Гуляйпольском районе Запорожский апелляционный суд признал виновной в травле ученика и оштрафовал на 850 грн.

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