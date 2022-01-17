Тараканы и мыши на этажах: в Киеве жители дома жалуются на ужасное соседство (видео)

Тараканы и мыши на этажах: в Киеве жители дома жалуются на ужасное соседство (видео)

Несмотря на обращение к коммунальщикам, ситуация не улучшилась.

Жители одной из многоэтажек на улице Богатырской жалуются на невыносимые условия проживания: нашествие мышей и тараканов.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Люди говорят, что неоднократно обращались к коммунальщикам. Кроме того, писали обращения и проводили разнообразные собрания. Впрочем, это не принесло никакого результата.

Жителей дома изрядно возмущает соседство с грызунами и насекомыми. По их словам, мыши доходят даже до последних этажей. Тараканами заражены 75 из 96 квартир дома.

Люди также жалуются на аварийное состояние дома: подъезды в ужасном состоянии, крыша протекает, а на стенах – мох и плесень. Кроме того, видны трещины. Местами между ними виднеются провода электросети.

Как сообщалось, в Днепре в свой дом вернулась пожилая женщина, которая квартиру завалила хламом, что не поместилось — лежит у подъезда. Соседи говорят: жилье она загромождала добрый десяток лет. Когда переехала в дом неподалеку, местные жители с облегчением вздохнули. Однако на днях появилась снова.

В Днепре женщина вернулась в заваленную хламом квартиру | Новости Украины

Читайте также: