Тараканы и мыши на этажах: в Киеве жители дома жалуются на ужасное соседство (видео)

Несмотря на обращение к коммунальщикам, ситуация не улучшилась.
Жители одной из многоэтажек на улице Богатырской жалуются на невыносимые условия проживания: нашествие мышей и тараканов.
Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев без цензуры".
Люди говорят, что неоднократно обращались к коммунальщикам. Кроме того, писали обращения и проводили разнообразные собрания. Впрочем, это не принесло никакого результата.
Жителей дома изрядно возмущает соседство с грызунами и насекомыми. По их словам, мыши доходят даже до последних этажей. Тараканами заражены 75 из 96 квартир дома.
Люди также жалуются на аварийное состояние дома: подъезды в ужасном состоянии, крыша протекает, а на стенах – мох и плесень. Кроме того, видны трещины. Местами между ними виднеются провода электросети.
Как сообщалось, в Днепре в свой дом вернулась пожилая женщина, которая квартиру завалила хламом, что не поместилось — лежит у подъезда. Соседи говорят: жилье она загромождала добрый десяток лет. Когда переехала в дом неподалеку, местные жители с облегчением вздохнули. Однако на днях появилась снова.
Читайте также:
- В Николаеве женщина купила крупу с "сюрпризом" (видео)
- Вонзил нож: в Одессе дворник стек кровью до приезда скорой
- Обливали водой и гасили о тело окурки: под Запорожьем полиция задержала двух школьников из- за пыток сверстника