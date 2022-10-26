Тараканы, грязь и изоляция: в Киеве мать держала 5-летнюю дочь под замком с 10 собаками (фото)

В Киеве обнаружили 5-летнюю девочку, которая жила в квартире с 46-летней матерью и старшим совершеннолетним братом, но находилась в изоляции, в антисанитарных условиях вместе с 10 собаками, которых тоже не выгуливали. Ребенка изъяли правоохранители.

Об этом сообщает полиция Киева.

По словам жильцов дома, девочку почти не выводили из квартиры, а условия проживания вообще угрожали ее жизни и здоровью.

В доме полицейские обнаружили ужасные условия – всюду грязь, разбросанные вещи, тараканы, а сами животные находятся в заброшенном состоянии. Оказалось, что пятилетняя девочка все время находилась в антисанитарных условиях вместе с 10 собаками.

Правоохранители и соцработники изъяли ребенка. Девочка проходит медицинское обследование и некоторое время будет находиться под наблюдением врачей. Дальнейшую ее судьбу будут решать социальные службы.

По этому факту возбуждено уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Животными сейчас опекают волонтеры. Решается вопрос дополнительной квалификации события.

Напомним, в Житомирской области 38-летняя женщина самостоятельно родила мальчика и нанесла ему не менее шести ударов тупым предметом по голове. После этого она бросила младенца в колодец на территории заброшенного дома.

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