Таможенники нашли палеонтологическое сокровище в посылке, которую пытались вывезти в США (фото)

Таможенники перехватили контрабанду редких зубов, принадлежащих животным до 50 тысяч лет назад.

Киевские таможенники перехватили попытку незаконной отправки зубов мамонтов из Украины в США. Недавно обнаружено, что окаменевшие зубы вымерших млекопитающих были скрыты под видом дешевых "креативных художественных заготовок", которые оценивались товсего лишь в $10.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Правоохранители сообщили, что во время таможенного контроля было обнаружено шесть тяжелых декоративных пластин, пытавшихся вывезти из Украины в США. Посылка, поступавшая из города Пирятина Полтавской области, вызвала подозрения у таможенников. Пластины, замаскированные под другие предметы, действительно оказались частями палеонтологических артефактов.

Эксперты Национального научно-природоведческого музея подтвердили, что обнаруженные зубы принадлежат мамонтам, которым было около 15 и 50 лет. Зубы происходят из эпохи плейстоцена, то есть от 305 до 130 тысяч лет назад.

Фото: Киевская таможня

Фото: Киевская таможня

Киевская таможня

Специалисты подтвердили, что эти зубы ценны для исследования видового разнообразия этих животных в Украине во время плейстоцена. Такие образцы редко встречаются и имеют важную культурную, научную и музейную ценность. Находка изъята правоохранителями.

Напомним, киевские таможенники нашли в посылке панцирь старше 160 млн лет (фото).

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