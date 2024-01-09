Таксиста, отказавшегося в Киеве обслуживать пассажирок на украинском, оштрафовал языковой омбудсмен

Водитель такси должен уплатить в городской бюджет 3 400 гривен.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень оштрафовал на 3400 гривен водителя такси, отказавшегося обслуживать двух пассажирок на государственном языке в Киеве.
Об этом сообщается на сайте языкового омбудсмена.
“Он должен уплатить в городской бюджет 3400 грн. Штраф еще не оплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претенциозную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях”, – подчеркнул он.
Напомним, 26 октября 2023 года в Киеве разгорелся скандал: таксист отказался обслуживать двух пассажирок на государственном языке и выставил их вещи из багажника до завершения поездки. Когда пассажирка попросила его говорить на украинском языке, он сказал ей: "Вы больные люди".
Тогда уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что готовит обращение в соответствующие органы по привлечению к ответственности водителя такси Bolt, который выгнал пассажирок из-за их требования обслуживать их на государственном языке. Кремень тогда пообещал, что водителю такси не удастся избежать наказания.
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