Такси без мужчин: в Киеве заработал новый сервис

Сервис Bolt запустил новую категорию перевозок – Women for Women, созданную специально для женщин. Водителями этого такси будут только женщины, а заказать поездку могут исключительно женщины и дети.

Об этом сообщила пресс-служба компании Bolt.

"Мы понимаем, насколько важно чувство безопасности для пассажирок и водителей, поэтому создали новую категорию Women for Women. Она призвана сделать путешествия более удобными и спокойными для тех женщин, которые предпочитают такие поездки", — отметили в компании.

Цена женского такси не отличается от стандартного тарифа Bolt, а для заказа нужно пройти верификацию. Пока услуга доступна только в Киеве, но впоследствии ее могут расширить на другие города.

Напомним, в Киеве в районе Дарницкой площади масштабный пожар.

Читайте также: