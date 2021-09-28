Такса — от 300 до 500 долларов США: двое копов задержаны за систематическое вымогательство взяток с водителей (фото)

Такса — от 300 до 500 долларов США: двое копов задержаны за систематическое вымогательство взяток с водителей (фото)

Полицейские работали исключительно утром, чтобы поймать водителей, которые накануне употребляли алкоголь и еще имели признаки опьянения.

Двух полицейских задержали за систематическое вымогательство взяток с водителей. Событие произошло 28 сентября.

Копы Прилуцкого РВП ГУ Нацполиции в Черниговской области работали исключительно утром, чтобы поймать водителей, которые накануне употребляли алкоголь и еще имели признаки опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, правоохранители, пренебрегая своими служебными обязанностями, систематически требовали деньги с граждан за непривлечение к административной ответственности за правонарушения, связанные с эксплуатацией транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

"Указанные лица в ходе утреннего дежурства останавливали водителей, управлявших транспортными средствами, имея признаки алкогольного опьянения. В то же время, вместо принципиального реагирования на такие нарушения полицейские, угрожая штрафами и лишением права управления транспортными средствами, требовали от таких водителей неправомерную выгоду в сумме от 300 до 500 долларов США за составление соответствующих протоколов", — говорится в сообщении прессслужбы Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что задержанные "работали" исключительно в промежуток с 9 до 11 утра, когда местные жители, которые накануне употребляли алкогольные напитки, еще имели признаки алкогольного опьянения. Остальную часть рабочего дня правоохранители занимались личными делами, не связанными с выполнением возложенных на них обязанностей.

Во время досудебного расследования задокументирован ряд фактов передачи взяток по требованию правоохранителей, а также многочисленные факты открытого вымогательства неправомерной выгоды со стороны последних, не достигших конечной цели.

"Во вторник, 28 сентября, после подтверждения очередного факта вымогательства и получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. грн за непривлечение водителя к административной ответственности по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе неотложных обысков у фигурантов изъяты документы, черновые записи, а также деньги в сумме около 8 тыс. долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и обращении в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве разоблачили группу псевдополицейских, которые занимались вымогательством и разбоями.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку