"Такой елки еще не было": директор компании Folk Ukraine рассказал о новогоднем празднике в Киеве

Тема будет рождественская – рождение Иисуса.
Тематика новогоднего праздника в Киеве – рождение Иисуса. На Софийской площади установят елку, вертепы и панно с 38 героями святого семейства. Однако сцены и концерта на площади не будет.
Об этом рассказал основатель и директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий в эфире "Громадського радіо".
"Ярмарки в этом году не будет, но будет каток, много горячих напитков и легкая еда, потому что на мангалах и на других приборах не смогут готовить еду из-за коронавирусных ограничений. Тема будет рождественская — рождение Иисуса. В этой стилистике украсят елку. Попробуем обустроить локацию – напротив Верховной Рады в Мариинском парке. Также обустроим локацию на Арке дружбы народов, парке Шевченко, Контрактовой площади, ВДНХ – во всем городе будет много локаций, а также – резиденция с аттракционами на 800 квадратных метров за городом в Добропарке", – отметил он.
Добруцкий говорит, что елка в этом году будет больше, чем количество игрушек и гирлянд на ней. Откроют ее традиционно 19 декабря в 17:00.
"Не знаем, какая будет верхушка – ангелы, звезда или что-нибудь такое. Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя мы в прошлом году вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу количества к качеству", – говорит директор компании Folk Ukraine.
Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен, их предоставляют спонсоры и организаторы.
Напомним, на Софийской площади начали подготовку к новогодним праздникам. Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта.
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