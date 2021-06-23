"Такой ад": в Киеве в многоэтажке после безумной жары горел кондиционер (видео)

Горел кондиционер 22 июня на улице Копыловской.

В Подольском района Киева поздно вечером 22 июня во многоэтажке горел кондиционер. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Известно, что горело на улице Копыловской. В заметке говорится, что предварительно, в одной из квартир в многоквартирном доме произошел пожар. Там загорелся кондиционер.

"Такой ад, что даже кондиционеры не справляются. Только с Копыловской, 12б, поступил вызов о пожаре. Предварительно видно, что в одной из квартир в многоквартирном доме произошел пожар — горит кондиционер", — сообщил очевидец.

На опубликованном видео видно, как кондиционер вспыхнул в квартире на пятом этаже. К счастью, пламя не перекинулось в помещение квартиры. На месте работали спасатели.

Как известно, в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности, поэтому спасатели призывают людей не провоцировать пожара в природных экосистемах. Ранее в поселке Большая Каратуль, Переяславской городской общины, в Киевской области, вспыхнула свалка. Дым и запах окутал близлежащие здания. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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