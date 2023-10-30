Такого не было больше 50 лет: в Киеве зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра

Такой сильный ветер в этот день был 54 года назад.

В Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что настолько сильного ветра в Киеве не было уже 54 года.

По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 28 октября в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 20 м/с (72 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице 28 октября уже двое погибших – это мужчины в возрасте 65 и 35 лет, семь жителей получили травмы и переломы.

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