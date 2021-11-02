Такого еще не было: в Киеве от коронавируса за сутки умерли 60 человек — статистика на 2 ноября

Всего в столице подтверждено 261 535 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 2 ноября в Киеве зафиксировано 1738 новых случаев коронавируса за сутки. Это в 3,5 раза больше, чем 1 ноября (495 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 261 535 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 230 623 человека (1157 за сутки)
- умерли 6 268 человек (60 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 152 192 случая COVID-19 (810 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 134 259 человек (80 за сутки)
- умерли 3 327 человек (201 за сутки)
Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону, в городе ужесточили карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
В ноябре-декабре ситуация с коронавирусом в Украине в целом и в Киеве в частности будет самой тяжелой. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.
"Чего нам ждать — сложно, конечно, сказать. Сейчас мы находимся на пике, а точнее — только подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации. Я думаю, что следующий месяц у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может быть, это перейдет и на декабрь. До нового года мы будем пока в таком росте заболеваемости", – отметила она.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua