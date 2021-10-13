"Такое количество выбросов бывает только в Азии и Африке": Киев в ближайшие дни накроет смог

"Такое количество выбросов бывает только в Азии и Африке": Киев в ближайшие дни накроет смог

Трудно дышать не только в столице, но и в других городах Украины.

Украина накрыл смог. Сейчас дышать трудно в Черкассах и Полтаве. В ближайшие дни грязный воздух накроет столицу.

Об этом на свой странице в соцсети написал эксперт по работе жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

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По его словам, на качество воздуха влияем непосредственно мы — люди, которые загрязняют атмосферу. К тому же это имеет сезонное явление: на качество воздуха влияет сжигание листьев, дров, угля для отопления в сельской местности.

"Такое количество выбросов бывает только в грязных центрах Азии и Африки и в крупных мегаполисах. Я эти процессы отслеживаю последние несколько лет и они стабильны в Украине в начале-середине октября", — подчеркнул Олег Попенко.

Напомним, что Киев в очередной раз попал в десятку лидеров мира по загрязнению воздуха. Накануне утром украинскую столицу опережали города Пакистана, Индии и Индонезии. К счастью, днем ситуация несколько улучшилась, однако ненадолго.

Почему киевлянам приходится дышать загрязненным воздухом и как повлиять на ситуацию

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