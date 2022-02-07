"Такие реалии": Венедиктова отреагировала на избиение своего советника Адеишвили

В настоящее время Адеишвили находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировали на избиение своего советника Зураба Адеишвили, на которого среди белаго дня неизвестные напали в понедельник, 7 февраля.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Генеральный прокурор считает, что ее советник Зураб Адеишвили – сильный человек и достойный мужчина и что у него все будет хорошо. "Прошу не спекулировать на этой теме. Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Такие реалии. Давно не живем иллюзиями", — написала она.

Напомним, в Киеве неизвестные с криками "Получай за наш народ!" набросились на советника генерального прокурора. Адеишвили стоял на улице, когда к нему подошли агрессивные неизвестные люди. По информации СМИ, ситуация связана с его деятельностью в Грузии. Пока известно, состояние советника генпрокурорки удовлетворительное, он находится в медучреждении под наблюдением врачей.

По данным правоохранителей, сейчас они устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Следует отметить , что Зураб Адеишвили занимал должность министра юстиции Грузии во время правления президента Михеила Саакашвили, был его ближайшим соратником. В 2004 году был назначен генеральным прокурором. После того как Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, был вынужден уехать за пределы Грузии вместе с большинством членов его команды.

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