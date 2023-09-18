"Таблетки приобрел лично": появились новые подробности самоубийства экс-головы Херсонской ОВА Лагуты

Бывший глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута скончался в ночь на 17 сентября. По неофициальной версии, Лагута совершил самоубийство и скончался в больнице. Мужчину якобы "довели до самоубийства".

Депутат Виталий Богаднов в Facebook рассказал о новых подробностях смерти экс-головы Херсонской ОВА.

Так, по его словам, Геннадий Лагута скончался в больнице, но перед этим его трое суток искали и нашли в парковой зоне Киева, после чего доставили в больницу.

"К правоохранителям обратилась жена и адвокат Лагуты. Правоохранители установили по камерам наблюдения, что таблетки приобрел лично в аптеке в большом количестве. Это не первая была попытка Геннадия…так однажды после неудачной попытки самоубийства он проходил лечение и именно в больнице он получил подозрение по двум статьям УК Украины. Остается еще очень много вопросов…", — рассказал Богданов.

По словам депутата, Геннадий Лагута якобы сбежал из Херсона после начала полномасштабного вторжения России.

"Поползли слухи и разнообразные спекуляции. Что вроде бы Лагута остался и координировал эвакуацию и уничтожение документов – нет, не остался и не координировал, уже 24.02.23 был очень далеко от Херсона и даже в телефонном режиме отвечал ну очень избирательно", — заявил Виталий Богаднов.

О том, что Лагута не уезжал из Херсона, писал депутат Сергей Хлань.

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что по этому факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – "убийство", с дополнительной квалификацией "самоубийство".

Напомним, в феврале 2023 года СБУ объявила Лагуте подозрение по двум статьям – мошенничество и подлог документов.

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