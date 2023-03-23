Сын мэра ударил кулаком военного в городе Березань Киевской области: за дело взялась полиция (видео)

Сын мэра Березани обозвал защитника "чучелом", а затем "заехал" ему по лицу.

В Сети появилась видеозапись, на которой сын мэра города Березань в Киевской области Владимира Тимченко ударил военного. Полиция уже проверяет этот факт.

Инцидент для ТСН.ua прокомментировали в полиции Киевской области.

Инцидент произошел на сессии Березанского горсовета, когда приехавший домой в отпуск военный якобы начал критиковать действия и решения мэра.

На выложенном ролике видно, как военный встает и становится рядом с местом, где сидит Тимченко, чтобы обратиться к городскому голове. В какой-то момент со своего места срывается сын Тимченко и обзывает бойца "чучелом", а затем бьет его кулаком по лицу.

В полиции сообщили, что уже начали по этому факту досудебное расследование.

"Сообщаем, что по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений дознаватели Броварского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 125 УКУ). В настоящее время правоохранители проводят полную проверку и следственные действия", — рассказали правоохранители.

Напомним, на Запорожье нетрезвый гражданский мужчина ударил военного, украл у него автомат и устроил хаотическую стрельбу. На месте инцидента погиб украинский защитник.

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