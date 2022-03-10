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Сын декана НУБИП Украины, которого похитили российские оккупанты, сбежал из плена и спасся

Сын декана НУБИП Украины, которого похитили российские оккупанты, сбежал из плена и спасся

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Сын декана НУБИП Украины, которого похитили российские оккупанты, сбежал из плена и спасся

Парень спасся из плена.

В селе Андреевка под Макаровым российские военные "арестовали" Андрея Г. – сына декана факультета информационных технологий НУБИП Украины. Однако парню удалось сбежать из плена оккупантов.

Об этом сообщил телеведущий Константин Грубич.

Российские оккупанты задержали парня, поскольку увидели в доме военную форму его отца. Они забрали компьютер, телефон, вещи.

"История Андрея, как эпизод из фильма о Второй мировой. Несколько дней с мешком на голове Андрей вместе с еще несколькими юношами провел в сарае в селе Андреевка, которое, кстати, полностью сожжено, так же как Буча или Ирпень. Почувствовав, что состав захватчиков изменился, и о них, пленных, новая ротация "рашистов" очевидно не знает, ребята решили бежать. Выбили дверь, добрались до своих родственников, а дальше благодаря "зеленому коридору" 9 марта спаслись окончательно", — рассказал Грубич.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что понеся сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну.

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