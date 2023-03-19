Связан ли взрыв, который слышали в Киеве, с пожаром в парке "Юность": в ГСЧС рассказали

В помещение летнего кинотеатра в парке Юность приехали правоохранители, пожарные и медики.

В социальных сетях пишут, что из-за взрыва в помещение летнего кинотеатра в парке Юность приехали правоохранители, пожарные и медики.

Как заверили сайт ТСН.ua в ГСЧС Киева, о взрыве им ничего не известно.

"Приблизительно час назад, в помещении кинотеатра произошел пожар. Там загорелся мусор на площади 5 квадратных метров. Пожар ликвидирован", — говорят в ГСЧС.

Добавим, что 19 марта вечером жители Киева писали о взрыве, слышном на правом берегу столицы.

Также в начале февраля 2023 года в Киеве на бывшем заводе раздался взрыв и вспыхнул пожар. В результате четверо погибли. Известно, что причиной взрыва мог стать газовый баллон.

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