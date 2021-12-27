Связали и выбросили в лесу: в Киеве таксисты-иностранцы жестоко убили главврача из Ровенщины

Связали и выбросили в лесу: в Киеве таксисты-иностранцы жестоко убили главврача из Ровенщины

Подозреваемые уже задержаны.

В Киеве двоих иностранцев, работавших таксистами, подозревают в жестоком убийстве и ограблении 50-летнего главврача из Ровенской области.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Человек сел в такси, чтобы доехать до отеля

По данным следствия, трагедия произошла еще 20 декабря. 50-летний главврач одного из санаториев в Ровенской области, находясь в Киеве, сел в такси и попросил подвезти его в гостиницу.

За рулем автомобиля находился 34-летний гражданин Кыргызской Республики. Также внутри транспортного средства был друг водителя — 43-летний гражданин Узбекистана. Таксисты согласились подвезти жителя Ровенщины.

По дороге таксисты решили ограбить мужчину

Злоумышленники по дороге в гостиницу решили ограбить мужчину. Тогда один из нападавших несколько раз ударил 50-летнего мужчину бутылкой по голове. Из-за этого пострадавший потерял сознание.

"Нападающие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевщины, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами", — говорится в сообщении.

Родственники потерпевшего обратились в полицию из-за исчезновения

Из-за исчезновения мужчины в полицию обратились его родственники. Тогда правоохранители установили, что во время исчезновения мужчины неизвестные снимали с его банковской карты денежные средства. Подозреваемых удалось задержать. Они сообщили в полицию, где спрятали тело жертвы.

Правоохранители открыли производство по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Продолжается следствие.

Известно имя покойного

По данным издания "Известия Ровенщины", злоумышленники убили председателя правления санатория "Красная Калина" Ярослава Сивого. Информацию об этом журналистам подтвердил брат усопшего.

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