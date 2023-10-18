Связали и избивали: в Киеве четверо вымогателей заставили знакомого перечислить $28 тысяч

В Киеве задержали четырех вымогателей, которые незаконно удерживали мужчину, избивали его и заставили перечислить 28 тыс долларов.

Об этом сообщает полиция Киева.

Злоумышленники пришли к знакомому домой, избили, связали руки и ноги скотчем и угрожали ножом. Потерпевший был вынужден перечислить почти 28 тысяч долларов США в криптовалюте на их счет.

Также фигуранты забрали у потерпевшего документы, 1400 долларов США и банковские карты.

Злоумышленники проживали в Черкассах. В них провели обыски.

По адресам проживания злоумышленников были проведены обыски

Правоохранители изъяли мобильные телефоны, криптокошельки, банковские карты и около 300 патронов.

Изъятые патроны

21-летнему, 23-летнему и 25-летнему злоумышленникам вручено ходатайство об избрании мер в виде содержания под стражей. Относительно четвертого фигуранта – решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрениях. Вымогателям грозит от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве двое рэкетиров требовали $30 тысяч несуществующего долга у ІТ-специалиста.

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