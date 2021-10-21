Связал веревкой и запихнул в рот тряпку: в Киеве злоумышленник обворовал пенсионерку

Связал веревкой и запихнул в рот тряпку: в Киеве злоумышленник обворовал пенсионерку

Мужчина требовал деньги.

В Соломенское управление полиции обратилась местная жительница и сообщила, что к ней в квартиру на улице Гетьмана ворвался злоумышленник, который ее связал и ограбил. Женщина подробно описала нападавшего и правоохранители начали его поиски.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Как рассказал начальник Соломенского управления полиции Иван Жук, полицейские выяснили, что пенсионерку ограбил местный дворник, который проник в квартиру, сорвав дверную цепочку.

"Мы установили, что злоумышленник навеселе проник в помещение знакомой и потребовал у нее деньги. И хотя женщина призналась, где лежат сбережения, правонарушитель связал ей руки веревкой и запихнул в рот тряпку. Пока нападающий искал деньги, пенсионерка воспользовалась моментом и выбежала на лестничную площадку, где начала звать на помощь. В результате злоумышленник схватил 42 тысячи гривен и почти 2 тысячи евро и скрылся", — рассказал начальник Соломенского управления полиции Иван Жук.

Полицейские разыскали и задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый 41-летний уроженец Житомирской области.

Во время проведения обыска в его доме следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства: деньги, мобильный телефон, банковскую карточку и документы потерпевшей.

За содеянное мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Днепре мужчина напал на школьника. Гражданин попросил у него "проверить мобильный", после чего вырвал его из рук и убежал. Позже он также ограбил пенсионера.

Во Львовской области задержали двух подозреваемых в ограблениях пассажиров рейсовых автобусов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку