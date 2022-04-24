Святослав Вакарчук рассказал о концерте "Океана Эльзы" в киевском метро

Уже сегодня, 24 апреля, в 21:00, на ведущих телеканалах и онлайн-платформах Украины, а также еще 15 стран мира, состоится телевизионная трансляция благотворительного концерта "Океан Эльзы" под названием "І все буде добре".

Его снимали на станции столичного метро "Золотые ворота". До, во время и после телевизионной трансляции концерта на специальном сайте будет производиться сбор средств на счет благотворительного фонда "Твоя опора" для помощи детям, пострадавшим от войны РФ в Украине.

Также сделать донат можно через SMS, отправив сообщение с любым текстом на номер 88000 и с мобильного счета будет отправлено 20 грн (для абонентов подписки Киевстар, Vodafone и lifecell).

Святослав Вакарчук, лидер группы ОЭ, рассказал детали проекта и призвал украинцев объединиться вокруг темы помощи деткам.

Цель благотворительного концерта ОЭ "І все буде добре" – помощь украинским деткам, пострадавшим от войны РФ в Украине. Вакарчук отметил, что этот сбор средств – прежде всего проявление солидарности.

"Я не могу говорить о суммах. Деньги – тонкая и индивидуальная вещь. Нет такой суммы, которой было бы мало. Вы знаете, что уже сегодня оценивают глобальные потери, которые Украина понесла из-за полномасштабного вторжения РФ, сотнями миллиардов долларов. Понятно, что не украинскими деньгами будут осуществляться восстановления, в первую очередь – деньгами агрессора, который будет вынужден отвечать, поэтому этот сбор средств – в первую очередь проявление солидарности. Чем больше, тем лучше", – поделился артист.

Также музыкант отметил, что метро – это единственное более или менее безопасное место, где можно проводить такой благотворительный концерт. Также звезда припомнил, как недавно выступал в Харьковском метрополитене.

"Вокруг меня люди реально жили в вагонах. Это очень щемящее ощущение. Во-вторых, Золотые ворота – это уникальная станция метро. Много раз признана одной из самых красивых в мире. А еще она расположена в сакральном месте для всей Украины", – добавил он.

Святослав отметил, что для концерта группа старалась не включать слишком веселых и игривых песен, поскольку это было бы неуместно. В частности, зрители просили кумиров сыграть "Зелені очі", впрочем, эту композицию "Океан Эльзы" сыграет уже после победы Украины.

Впрочем, артистам тоже не хотелось превращать концерт в печаль, потому и назвали его "І все буде добре".

"Надеюсь, что песня "Все буде добре" станет пророческой. Мы победим врага, который пришел на нашу землю и сейчас уничтожает ее, наших людей, детей. А победить – это вернуть свои земли, а затем восстановить и отбывать страну. И о людях, погибших, оставить вечную память", – поделился звезда.

Отметим, в Украине благотворительный концерт "І все буде добре" будут транслировать все телеканалы, говорящие марафон "Єдині новини". Среди трансляторов также платформы онлайн-телевидения, в том числе Киевстар ТВ. Зрители со всего мира также могут подключиться к просмотру в Digital — на YouTube-канале 1+1. Также трансляции запланированы в таких странах: Хорватия, Болгария, Бельгия, Канада, Чехия, Германия, Латвия, Литва, Черногория, Польша, Испания, Эстония, Грузия, Молдова и другие.

Идейными вдохновителями благотворительного концерта являются Святослав Вакарчук с группой "Океан Эльзы", компании 1+1 media и Киевстар. Мероприятие реализуется 1+1 media с содействием Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, Киевской городской государственной администрации.

Напомним, что ранее Святослав Вакарчук показал цветущую Украину в проницательном кавере на легендарный хит Джо Кокера UA So Beautiful. В этом специально созданном артистом видео для иностранцев музыкант хотел показать, какой же действительно красивой, улыбчивой была Украина до российского вторжения.

Святослав Вакарчук о благотворительном концерте Океана Эльзы "І все буде добре"

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