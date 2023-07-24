Священник-коллаборант из Бородянки хочет присвоить имущество громады, перешедшей в ПЦУ: документы

Священник-коллаборант из Бородянки в Киевской области Виктор Талько вместе со сторонником московской церкви Ростиславом Скуратовским совершили незаконные действия по отчуждению здания храма в пользу ООО.

Об этом сообщает "Новинарня".

История священника "УПЦ МП" Виктора Талька, который во время оккупации Бородянки россиянами обустроил пыточную в подвале храма, всколыхнула страну. И 9 июля прихожане церкви Святого Архистратига Михаила решили перейти в ПЦУ и сменить своего настоятеля.

Однако препятствием сначала стал прихожанин УПЦ МП, бородянский поселковый председатель Александр Сахарук, а впоследствии сторонники московской церкви придумали незаконную схему присвоения имущества общины.

9 июля приход храма Святого Архистратига Михаила в Бородянке перешел из подчинения так называемой УПЦ МП в Православную церковь Украины. Собрание религиозной общины состоялось на центральной площади поселка: за решение об изменении канонического подчинения единогласно проголосовало 220 прихожан.

Главой общины вместо коллаборанта Виктора Талька избрали Ивана Хижняка.

Однако теперь бывший настоятель-коллаборант с таким положением вещей не смирился, и при поддержке своих сторонников пытается присвоить имущество религиозной громады. Право собственности на храм он перерегистрировал в частное предприятие. Об этом стало известно из заявления о преступлении главы приходского совета храма Святого Архистратига Михаила Ивана Хижняка.

Согласно этому заявлению, 13 июля Виктор Талько вместе со сторонником московской церкви Ростиславом Скуратовским совершили незаконные действия по отчуждению здания храма в пользу ООО "Центр духовного развития". Этим нарушили ч. 2 ст. 18 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", которая запрещает отчуждать имущество религиозных общин до завершения процесса изменения канонического подчинения.

По мнению заявителя, в действиях Талька и Скуратовского есть признаки преступлений, предусмотренных статьями 190, 191, 192, 206-2 Уголовного кодекса – это мошенничество, присвоение имущества, причинение имущественного вреда путем обмана. Заявление в правоохранительные органы подано 18 июля.

Напомним, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, который благословляет оккупантов убивать украинцев, заявил, что УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием является неотъемлемой частью РПЦ.