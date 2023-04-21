Рупор Кремля Песков заявил, что Россия готова отреагировать на расторжение договора аренды земли с посольством России в Киеве.

Россия возмутилась тем, что Украина расторгает договор аренды земли с посольством РФ в Киеве. Рупор Кремля Песков готов на это отреагировать.

Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ.

Как отмечается, Песков отреагировал на то, что Украина расторгает договор аренды земли с посольством России в Киеве.

"Конечно отреагируем. Здесь в РФ же тоже есть земля под посольством Украины и тому подобное", — сказал Песков.

Отметим, что 20 апреля городской совет Киева расторг договор аренды земли с посольством РФ. За это решение проголосовали 73 депутата Киевсовета.

Напомним, что у Путина мог произойти нервный срыв после его перехода на новое лекарство от рака. Он захлопнулся в своей комнате и плакал.

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