Свет в Киеве на Рождество будет у всех, но не постоянно: гендиректор Yasno объяснил, что он имел в виду

В Yasno пообещали, что в течение 25 декабря большинство киевлян будут иметь свет в домах.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, что, несмотря на дефицит электроэнергии в системе, энергетикам удалось заживить 3 района Киева.

Об этом он сообщил 24 каналу.

Коваленко объяснил, что сегодня, 25 декабря, в Киеве у всех будет электроэнергия, но, вероятно, будет недостаточно, чтобы обеспечить потребности на все 100%.

"Энергетикам удалось придумать схемы заживления 3 районов, которые в течение последней недели больше всего страдали от отсутствия света — это Оболонь, Куреневка и Борщаговка. Там после обстрелов люди находились без света по несколько суток. А затем у них свет появлялся только на 2 — 3 часа в сутки", – рассказал Коваленко.

По его словам, сейчас эти районы заживляются одновременно со всем Киевом. То есть, разницы в графиках между правым и левым берегами столицы теперь нет.

"Весь город 25 декабря "дышит" одинаково с точки зрения света. Можно сказать, что пришло равенство", – добавил Коваленко.

Напомним, еще сегодня, 25 декабря, утром в воскресенье, в ДТЭК сообщали, что в Киеве и области в течение дня будут действовать аварийные отключения электроэнергии.

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