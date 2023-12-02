Свет в Киеве будут выключать в холода при исключительных обстоятельствах: в ДТЭК объяснили, что это значит

Даже при условии отключений светофоры в вечернее время в Киеве будут работать и не будут создавать неудобств для водителей.

Какие перспективы для жителей Киева, будет ли исчезать этой зимой свет в квартирах и офисах, рассказал исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Об этом пишет "Большой Киев".

“В часы пиковых нагрузок вечером или утром во время холодной погоды могут возникать дефициты, которые в целом должны покрываться украинской генерацией, импротом. И если этого будет не хватать, в некие часы могут быть ограничения. Но это только в пиковые нагрузки, когда будет очень холодно и очень большое потребление”, – сказал исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала “Киев”.

Однако даже при отключении светофора в вечернее время в Киеве будут работать и не будут создавать неудобств для водителей, отметил представитель ДТЭК.

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О возможных отключениях в час пик ранее сообщал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Его прогноз был более категоричен – при -8°C света точно не будет.

Заявляли также, что использовать графики ограничений электроэнергии пока не в планах Минэнерго. Объясняли, что в резерве находятся дополнительные мощности, которые будут запущены в работу при увеличении потребления и потребности электроэнергии.

Схема использования электроприборов / Фото: Укренерго

Напомним, Украину ждет самая тяжелая зима в истории. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Теперь в приоритете ВСУ противовоздушная оборона – ракеты могут подождать. По словам военных, зима 2023-2024 может быть тяжелее предыдущей, потому что враг планов не изменил, а также стал умнее.

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