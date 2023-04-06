Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Свернули не туда и заблудились в лесу: как на Киевщине искали двух 12-летних девушек (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
394
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Свернули не туда и заблудились в лесу: как на Киевщине искали двух 12-летних девушек (фото)

Фото: Полиция Киевской области

В полицию вечером позвонила девочка и сообщила, что они с подругой гуляли вдоль реки и заблудились в лесу. После звонка телефон ребенка оказался вне связи.

В Киевской области две 12-летние девушки из поселка Песковка заблудились в лесу.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

5 апреля, около 20 часов, в полицию позвонила девочка и сообщила, что они с подругой гуляли вдоль реки и заблудились в лесу. После звонка телефон ребенка оказался вне связи.

На поиски детей были оперативно привлечены подразделения полиции Киевской области, в том числе правоохранители отделения №2 Бучанского управления полиции, группы реагирования патрульной полиции, офицер общины, лесники. Через 40 минут полицейские нашли несовершеннолетних.

Полицейские увезли подростков домой и провели с ними и родителями профилактическую беседу.

©

"Полиция Киевщины призывает: чаще общайтесь со своими детьми и интересуйтесь их досугом! И уже в очередной раз подчеркиваем: леса, которые находятся на деоккупированных территориях, до сих пор могут представлять минную опасность! Объясните детям, что прогулки там представляют угрозу для их жизни и здоровья", – говорится в сообщении.

©

Напомним, в Житомирской области объявили подозрение священнику УПЦ МП, который ударил мальчика с флагом Украины во время собрания громады.

Какие советы дают друзьям дети и сами ли прислушиваются к советам - Опрос Фроси

Какие советы дают друзьям дети и сами ли прислушиваются к советам - Опрос Фроси

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
394
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация