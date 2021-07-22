Судью, которая устроила ДТП на тротуаре в Киеве, могут на год лишить водительских прав

Судью, которая устроила ДТП на тротуаре в Киеве, могут на год лишить водительских прав

Если экспертиза подтвердит, что за рулем служительница Фемиды находилась нетрезвой, ее ждет также штраф — 17 000 гривен.

Судья Деснянского районного суда города Киева Светлана Колегаева, которая, как подозревают, в нетрезвом состоянии совершила ДТП в столице, снеся электроопору на тротуаре и врезавшись в дерево, может на год лишиться водительских прав. Сейчас она находится на больничном, а следователи ждут результатов уточненной экспертизы по поводу содержания алкоголя в крови водительницы.

Об этом говорится 22 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Лишь чудом автомобиль "Ауди", за рулем которого находилась судья столичного суда, не задел никого из пешеходов. "Я услышала тормоза, обернулась и увидела, что на нас летит машина. Я замерла, потому что машина крутилась и меняла свое направление. Подумала, что скатится к воде, а она врезалась в дерево ", — рассказывала киевлянка Анастасия, которая шла по тротуару вместе с двухлетним ребенком.

По ее словам, на пути неуправляемого транспорта также оказалась компания людей, которая поднималась с пляжа.

Впоследствии эти очевидцы ДТП, которые подошли к водительнице, утверждали, что от нее был запах спиртного. Когда женщина отказалась пройти тест на содержание алкоголя, они заблокировали движение машины патрульной полиции, которой ее транспортировали на освидетельствование в больницу.

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Как рассказали коллеги судьи Светланы Колегаев, которая, как оказалось была за рулем, должность судьи она занимает уже более 10 лет. Рассматривает и уголовные дела, и административные — в частности, решает, как наказывать водителей, которые садятся за руль пьяными.

По данным из источников в правоохранительных органах известно, что водительница была доставлена в медучреждение, где показатель драгера зафиксировал превышение алкоголя в крови в 6 раз. Но она потребовала более точной экспертизы, результатов которой пока нет.

"Она прошла освидетельствование на состояние опьянения. На сегодняшний день результатов осмотра нет ", — сказала по этому поводу судья-спикер Деснянского суда Киева Наталья Тарасенко.

Светлана Колегаева продолжает исполнять должностные обязанности судьи, решение о ее отстранении может принять только Высший совет правосудия. Сейчас она не выходит на работу, поскольку находится на больничном.

Пока идет расследование, следователи ждут результатов экспертизы. Сроки рассмотрения таких дел недавно увеличили с 2 месяцев до года, чтобы их не закрывали из-за того, что истек срок.

Как пояснил юрист Олег Борийчук, если будет подтверждено, что судья находилась за рулем в нетрезвом состоянии, ей грозит штраф в размере 17 000 гривен и лишение права управления автомобилем на 1 год.

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