Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Судья Тандыр, сбивший нацгвардейца на блокпоста, получил почти 400 тысяч гривен вознаграждения

Судья Тандыр, сбивший нацгвардейца на блокпоста, получил почти 400 тысяч гривен вознаграждения

Судья Тандыр / Фото: скриншот с видео

Такая ситуация не исключительна.

Судья Алексей Тандыр, сбивший нацгвардейца на блокпоста в Киеве, до сих пор получает судейские вознаграждения.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Судья Тандыр с июня по ноябрь прошлого года получил почти 400 тысяч гривен судейского вознаграждения. Хотя лгал в суде, что не получает выплат ", — отметили в ЦПК.

Отметим, что, даже находясь в СИЗО, судья продолжал получать судейское вознаграждение.

Несмотря на это, в центре отмечают, что такая ситуация не является исключительной.

"Госудитслужба выявила 9 судей, которых отстранили от правосудия из-за привлечения к ответственности, но все равно получали вознаграждение. Такие судьи обошлись бюджету в 6,5 миллиона гривен", — добавили в сообщении.

Семья погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко, сбившегося на блокпосте судья Макаровского суда Алексей Тандыр, 20 ноября подала заявление в Святошинский суд города Киева об аресте имущества обвиняемого. Однако подсудимый в перерыве между судебными заседаниями 6 декабря успел расстаться со своей супругой и произвести раздел имущества.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация