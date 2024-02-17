Судья Тандыр, сбивший нацгвардейца на блокпоста, получил почти 400 тысяч гривен вознаграждения

Судья Алексей Тандыр, сбивший нацгвардейца на блокпоста в Киеве, до сих пор получает судейские вознаграждения.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Судья Тандыр с июня по ноябрь прошлого года получил почти 400 тысяч гривен судейского вознаграждения. Хотя лгал в суде, что не получает выплат ", — отметили в ЦПК.

Отметим, что, даже находясь в СИЗО, судья продолжал получать судейское вознаграждение.

Несмотря на это, в центре отмечают, что такая ситуация не является исключительной.

"Госудитслужба выявила 9 судей, которых отстранили от правосудия из-за привлечения к ответственности, но все равно получали вознаграждение. Такие судьи обошлись бюджету в 6,5 миллиона гривен", — добавили в сообщении.

Семья погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко, сбившегося на блокпосте судья Макаровского суда Алексей Тандыр, 20 ноября подала заявление в Святошинский суд города Киева об аресте имущества обвиняемого. Однако подсудимый в перерыве между судебными заседаниями 6 декабря успел расстаться со своей супругой и произвести раздел имущества.

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