Судье Тандыру продлили меру пресечения по делу о сбитии нацгвардейца в Киеве: подробности

Судья Алексей Тандыр в мае 2023 года на блокпосте в Киеве сбил военнослужащего Нацгвардии.

Печерский районный суд Киева в понедельник, 17 июля, рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения судье Алексею Тандыру, который 26 мая в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве. По решению суда Тандыр будет находиться под стражей до 26 августа 2023 года.

Об этом сообщает "Суспільне".

"Грубо нарушается принцип презумпции невиновности. ГБР (Государственное бюро расследований – ред.), СМИ, отдельные активисты объявляют и утверждают определенные неустановленные факты. Это касается, например, алкогольной экспертизы", — заявил Тандыр в начале судебного заседания.

Во время рассмотрения меры пресечения адвокат судьи Тандыра Ирина Бовнегра принесла две схемы блокпостов. Одна из схем – тот самый блокпост, где произошла трагедия. Другая – как должно быть.

По ее словам, есть множество нарушений. "Схемой предусмотрено, что должно быть наличие заборчиков, но здесь нет", — отметила защитница.

Также Бовнега заявила, что на блокпосту не было необходимых знаков.

Напомним, в ночь на 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья Алексей Тандыр на блокпосте сбил военнослужащего Нацгвардии. Потерпевший скончался на месте аварии.

Погибшим военным Нацгвардии был 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него осталось трое детей.

По данным ГБР, судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья Тандыр ехал на скорости 100 км/час. Правоохранители также добавили, что судья пытался скрыть свое преступление, имея "юридические знания и профессиональные навыки".

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