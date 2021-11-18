Здание кинотеатра "Молодежный" на ул. Рубежовская, построенное еще в 1958 году, является собственностью территориальной общины города.

Суд вернул Киеву кинотеатр, который присвоили мошенники.

Киевская городская прокуратура в судебном порядке вернула столичной общине здание кинотеатра "Молодежный" в Святошинском районе Киева, которое незаконно выбыло из коммунальной собственности в пользу частных лиц.

Также читайте Стало известно, что построят на месте Ледового стадиона в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Здание кинотеатра "Молодежный" на ул. Рубежовской в Киеве, построенной еще в 1958 году, является собственностью территориального общества города Киева.

Решение об отчуждении указанного здания не принималось, его приватизация не проводилась.

Однако, как выяснилось, право собственности на это помещение было зарегистрировано физическим лицом на основании поддельного свидетельства о праве собственности. В дальнейшем здание было перепродано.

При указанных обстоятельствах Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства в лице Киевсовета о истребовании этого имущества.

Святошинский районный суд Киева согласился с доводами прокурора о незаконности изъятия из коммунальной собственности спорного здания и своим решением удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры, истребовав в пользу территориального общества этот объект.

Напомним, на днях стало известно, что происходит с мостом Патона в Киеве.

Читайте также: