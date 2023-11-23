Суд рассматривает ходатайство о продлении срока расследования по Коломойскому: онлайн-трансляция

Бизнесмен пока остается под стражей.

Шевченковский районный суд города Киева рассматривает ходатайство стороны обвинения в отношении предпринимателя Игоря Коломойского. Речь идет о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве до 2 марта 2024 года.

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Напомним, апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляцию предпринимателя Игоря Коломойского по бездействию генпрокурора и отказу в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности по его делу. Суд не удовлетворил жалобы адвокатов бизнесмена.

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