Суд подтвердил отсутствие ограничений на строительные работы на ул. Никольско-Слободская, 7-9

Киевский апелляционный суд отказал прокуратуре в открытии апелляционного производства на постановление Днепровского районного суда города Киева от 19 июля 2021 года, которым был отменен запрет на проведение строительных работ на земельном участке, который находится в собственности ООО "Новая Слободка" по ул. Никольско-Слободская, 7-9, в Киеве.

Об этом свидетельствует информация на сайте суда.

Арест и запрет на проведение строительных работ на указанном земельном участке были наложены постановлением следственного судьи от 13 марта 2020 года.

19 июля 2021 года постановлением Днепровского районного суда этот арест был отменен, как и запрет на проведение строительных работ. Решение Киевского апелляционного суда означает, что отмена запрета окончательная и обжалованию не подлежит.

"Для нас очень важно, что во всех судебных инстанциях подтверждена правомерность наших действий. Еще раз хочу подчеркнуть: мы всегда придерживаемся всех требований законодательства. Это принципиальная позиция, на которой мы стоим", — подчеркнул владелец ООО "Новая Слободка" Александр Стельмащук, комментируя решения суда.

Он отметил, что на сегодняшний день не существует никаких ограничений для проведения ООО "Новая Слободка" строительных работ по ул. Никольско-Слободская, 7-9, в Киеве и призвал всех причастных уважать закон и судебные решения и действовать в правовом поле.

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