Суд наложил арест на любые работы по сносу в центре Киева здания "Цветы Украины"

Суд наложил арест на любые работы по сносу в центре Киева здания "Цветы Украины"

В Министерстве культуры отметили, что на работы требуется специальное разрешение.

Шевченковский районный суд Киева арестовал здание бывшей оранжереи "Цветы Украины" в центре столицы, вокруг внезапного демонтажа которой возник громкий скандал. Пока не проверят всех разрешений.

Об этом сообщили представители Шевченковского отделения полиции, говорится 13 июля в сюжете ТСН.19:30.

"Запрещено совершать любые действия на момент проведения досудебного расследования — строить, восстанавливать, реконструировать. Будет проведено досудебное расследование в полном объеме, о чем общественность будет сообщено дополнительно".

Демонтаж начали 12 июля. Тогда разъяренные этим киевляне сломали забор вокруг здания, ворвались на площадку и остановили технику. Чтобы она не заработала вновь, несколько сотен человек караулили на месте скандального строительства даже ночью.

Протест возник против перестройки здания, известного в Киеве как "дом, опутанный виноградом", в офисный центр с надстройкой и подземным паркингом. Между тем о том, что на это нет их разрешения, уже заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко:

"Любые дальнейшие действия являются незаконными, ведь разрешение Министерства культуры и информационной политики на строительные работы у застройщика отсутствует... Проведение строительных работ в пределах исторического ареала без соответствующих разрешений центрального органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия — невозможно".

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