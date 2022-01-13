Суд арестовал 100% акций "Большевика": ДБР расследует обстоятельства приватизации завода

Досудебное расследование продолжается.

Арестованы 100% акций завода "Большевик", который Фонд госимущества в октябре прошлого года продал на аукционе за 1,43 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что это произошло в рамках уголовного производства касательно возможного злоупотребления должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода (до 2018 года завод "Большевик") 27 октября 2021 года.

В сообщении сказано, что в настоящее время следователи ДБР устанавливают все обстоятельства "незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости", что нанесло экономический ущерб государственным интересам.

"Экспертизой установлено, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не отвечает требованиям законодательства. Это могло негативно повлиять на достоверность такой оценки. 11 января 2022 года следователь-судья, по ходатайству стороны обвинения, наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещдока", — отметили в ДБР и добавили, что досудебное расследование продолжается.

Также отмечается, что уголовное производство начато по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, 7 декабря 2021 года глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил, что государственный бюджет получил 1,4 млрд грн по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик". Кроме того, инвестор обязался погасить все долги государственного предприятия – более 500 млн грн.

27 октября Фонд государственного имущества продал 100% акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод Большевик) в Киеве на аукционе за 1,43 млрд грн. В ходе торгов участниками, которых было трое, было сделано всего два шага. Победителем аукциона стало общество с ограниченной ответственностью "Дженерал коммерс".

18 ноября 2021 года глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко объявил об отставке. С должности Сенниченко уходит по собственному желанию. В то же время в СМИ появилась информация о якобы том, что одна из главных причин отставки, мол, "недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".