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Стус вместо Пушкина: в Киеве определились, на кого заменят бюсты российских деятелей культуры в метро

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Стус вместо Пушкина: в Киеве определились, на кого заменят бюсты российских деятелей культуры в метро

Бюсты российских деятелей культуры на станции метро "Университет"

Участие в голосовании о замене четырех бюстов приняли около 62 тысяч человек.

В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование по замене бюстов российских деятелей культуры на станции метро "Университет".

Об этом говорится в результатах, обнародованных в приложении.

  • Вместо бюста Александра Пушкина большинство участников голосования, а это 42%, хотят видеть бюст Василия Стуса — украинского поэта, литературоведа, переводчика и одного из активнейших представителей движения шестидесятников.
  • 47% голосов за Михаила Грушевского отдали в голосовании о том, на кого заменить бюст Максима Горького. Михаил Грушевский — историк, философ, фольклорист, доцент Киевского университета, из-за притеснений украинской культуры эмигрировавший в Вену.
  • Вместо бюста Михаила Ломоносова большинство участников голосования поддержали установку бюста князя киевского Владимира Великого (он набрал 37%).
  • А бюст Дмитрия Менделеева в метро предлагается заменить бюстом врача-хирурга Николая Пирогова (30%).

Голосование стартовало две недели назад. С тех пор и до 24 мая все горожане могли отдать свой голос в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Электронная демократия" — "Опрос". В среднем участие в голосовании о замене четырех бюстов приняли около 62 тысяч человек.

Напомним, 18 мая депутаты Киевсовета переименовали две станции метрополитена и одну проектную. Станция метро "Дружбы народов" стала "Зверинецкой", а "Площадь Льва Толстого" — "Площадью Украинских героев". Одну из будущих станций метрополитена, строящихся на микрорайоне Виноградарь – "Проспект Правды" переименовали в "Варшавскую"

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Дата публикации
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