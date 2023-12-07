Студенты просили, чтобы не отчислял, а он требовал деньги: в Киеве проректор вуза погорел на взятке

Проректор выдвинул требование о передаче 40 тысяч гривен за неотчисление четырех студентов из высшего учебного заведения.

В Киеве проректора столичного вуза разоблачили во время получения взятки.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура 7 декабря.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева разоблачен и задержан проректор одного из высших учебных заведений города Киева при получении неправомерной выгоды.

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Проректор выдвинул требование о передаче 40 тысяч гривен за неотчисление четырех студентов из высшего учебного заведения.

Педагог задержали с поличным в помещении университета непосредственно после получения им указанной суммы средств.

Кроме того, как сообщает полиция, ученый за 1200 долларов США обещал студенту магистратуры решить вопрос успешной сдачи экзаменов зимней экзаменационной сессии. В случае положительного решения, последний не был бы отчислен из учебного заведения, что позволило бы ему на период обучения уклониться от призыва на военную службу.

Проректору сообщили о подозрении и применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 150 тысяч гривен.

Кроме того, в суде решается вопрос об отстранении ученого от занимаемой должности. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, 30 ноября стало известно, что работники НАБУ и САП разоблачили на получении взяток четырех судей Киевского апелляционного суда. Судьи разделили между собой 35 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Высший совет правосудия по представлению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры дал согласие на содержание под стражей этих судей.

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