Строительство Подольского моста: прошли обыски в теневом офисе подрядных компаний (фото)

Причина обысков – покушение на хищение 3 млрд гривен.

Киевская прокуратура провела обыски в теневом офисе подрядных компаний. Причина – покушение на хищение 3 млрд грн во время строительства Подольского моста.

Следствием установлено, что между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и ООО "Инвестиционно-строительная компания "Укрбуд" заключен договор о выполнении проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве" (Коррекция).

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В дальнейшем ООО "ИСК "Укрбуд" на условиях субподряда привлекло к выполнению работ ООО "Международный проектный институт", которым фактически и осуществлялись работы по разработке проектной документации по объекту.

Однако, преследуя цель присвоения более 3 млрд гривен бюджетных средств, а также подписания соответствующих актов, согласование которых невозможно без утвержденной экспертным отчетом проектной документации, неустановленными лицами подделана от имени ООО "Международный проектный институт" проектная документация по объекту строительства и подана для прохождение экспертизы в ГП "Укргосстройэкспертиза".

В связи с этим в помещении теневого офиса компаний, подконтрольных бенефициару компании - генерального подрядчика строительства, проведен обыск и изъяты документы, отражающие противоправную деятельность, 37 печатей обществ с признаками фиктивности, привлеченных к обналичиванию средств, носители информации и другие доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Кроме того, с целью предотвращения и предупреждения безосновательного завладения средствами местного бюджета в размере более 3 млрд грн в помещении ГП "Укргосстройэкспертиза" накануне также проведен обыск и изъята поддельная проектная документация.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся экспертизы. Следствие продолжается.

Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева. Причиной этого стало затягивание строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Напомним, ранее по делу о хищении средств на строительстве Подольского моста провели 17 обысков.

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