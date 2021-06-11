Строительство на Оболони: у Кличко рассказали, что будут сооружать в первую очередь

В столице обновили градостроительную документацию.

В Киеве обновили градостроительную документацию. Согласно обновленному плану градостроительства, детальный план территории Оболонского района в первую очередь предусматривает построение инфраструктурных объектов.

Об этом говорится на сайте КГГА.

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По словам заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, благодаря этому решению государство получит ориентировочно полмиллиарда гривен прибыли, а Киев — современный новый район со школой, садами, развитой инфраструктурой и парком. Такое решение было поддержано на пленарном заседании Киевсовета.

"Оболонский район нуждается в строительстве новых учебных заведений, и именно это предусмотрено в новой градостроительной документации. Учитывая насущные потребности и перспективы развития, запланировано открытие трех учреждений дошкольного образования на 420 мест, а именно: два встроенно-пристроенных учреждения вместимостью на 80 и 100 мест и одного отдельно стоящего заведения на 240 мест. Также в районе появится и новый комплекс объединенных учреждений общего среднего образования с учреждением профессионального образования, рассчитанный на 1500 учеников, из которых 1440 ученических мест общего образования и 60 — для получения профессионального образования", — рассказал Бондаренко.

Заместитель мэра Киева отметил, что вторым важным направлением реализации проекта является обеспечение района заведениями медицинского обслуживания. Предусмотрены амбулатории семейного врача общей практики на первых этажах жилых домов, намеченные к строительству вдоль улицы Проектной, 1.

"Необходимо отметить, что 54% территории микрорайона отведено под зеленые зоны. Проект уникален тем, что предполагает не уплотнение существующей застройки, а ревитализацию заброшенной агропромышленной территории. Также проект детального плана включает меры по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры, направленные на организацию комфортных и безопасных связей существующего жилого массива с проектно комплексом, в который вошли объекты социальной инфраструктуры. Наконец, градостроительной документацией запланировано организацию маршрута транспорта на Большой Кольцевой дороге, строительство второго подземного и наземных переходов", — добавил Бондаренко.

Напомним, мэр Киева также объявил о начале строительства метро на Троещину.

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