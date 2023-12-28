Строили укрытие и повредили стену: в Киеве произошла авария в детском саду

Дети сегодня утром не пошли в детский сад №155 в Шевченковском районе Киева. Там произошла авария: вероятно, из-за строительства укрытия просела часть стены.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"По предварительной информации, просела часть стены здания садика. Сейчас идет обследование заведения специалистами, чтобы объективно установить реальные масштабы повреждений и впоследствии спланировать сроки восстановления", — говорится в сообщении.

КМВА отмечает, что в этом детском саду строилось укрытие. Вероятно, подрядная организация нарушила строительные нормы, которые могли привести к таким последствиям. Окончательно причины, повлекшие аварию, выяснят следователи районного управления полиции. Правоохранители уже открыли производство.

Напомним, в одной из школ Киева во время воздушной тревоги обрушился потолок укрытия, в котором находились дети. ЧП произошло в пятницу, 22 декабря.

Начальник КМВА объяснил, что в этом школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обрушился. Тогда никто не пострадал. "Потолок в этом укрытии типа "армстронг" — с легкими плитами, которые быстро впитали воду и набухли. В результате значительного увеличения веса за счет воды обвалился сегмент подвесного потолка”, — пояснил Попко.

В укрытии столичной школы прорвало трубу и обвалился потолок

Последствия аварии в укрытии одной из школ Соломенского района устранены в полном объеме. "В первую очередь, благодаря непосредственным действиям руководства района и подрядной организации, ремонтные работы были выполнены в максимально короткий срок. Теперь укрытие для детей полностью восстановлено и функционально пригодно", — сказал Сергей Попко.

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