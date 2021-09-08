Стрелял в брата из пистолета "Флобер": в Киеве будут судить мужчину за причинение ранения родственнику

Стрелял в брата из пистолета "Флобер": в Киеве будут судить мужчину за причинение ранения родственнику

32-летний киевлянина выстрелил несколько раз в грудь и шею 28-летнему брату.

В Киеве будут судить мужчину за причинение огнестрельного ранения брату

Обвинительный акт в отношении 32-летнего подозреваемого направлен в Деснянский районный суд.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Напомним, инцидент произошел в мае этого года в квартире на улице Лисковской Деснянского района столицы. Тогда в полицию Киева от врачей поступило сообщение о госпитализации 28-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств происшествия.

Начальник отделения следственного отдела Деснянского управления полиции Игорь Мордусенко сообщил, что за совершение данного преступления правоохранители задержали 32-летнего киевлянина.

"Мы установили, что в тот день между двумя братьями произошел конфликт, в ходе которого старший брат взял револьвер "Флобер" и выстрелил несколько раз в грудь и шею родственнику. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, местный житель получил тяжелые телесные повреждения. Вещественные доказательства, которые были изъяты во время осмотра места происшествия направили на проведение экспертизы. После получения заключения экспертов мы доказали вину задержанного", — отметил Мордусенко.

Под процессуальным руководством Деснянского окружной прокуратуры города Киева досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса, завершено и материалы производства с обвинительным актом передано в Деснянский районный суд. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителей школы №11.

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